Final Fantasy 7 Remake: il misterioso update modifica la scollatura di Tifa e un dialogo

In entrambi i casi si tratta di spoiler per coloro che non hanno concluso il gioco, dunque se non volete anticipazioni evitate di continuare a leggere, perché uno dei due in particolare è legato proprio alla parte finale del gioco.

Le modifiche all'aspetto di Tifa e altro

Tifa nel flashback di Nibelheim, prima e dopo l'aggiornamento

L'elemento modificato più evidente è probabilmente l'abbigliamento di Tifa in una specifica sezione del gioco: durante il flashback a Nibelheim, la ragazza appare ora dotata di una maglia nera sotto il vestito, una sorta di top aderente laddove in precedenza sembrava non avere niente sotto l'abito bianco.

La modifica elimina la scollatura ma introduce un elemento estetico maggiormente in linea con il look successivo del personaggio, dunque il cambiamento potrebbe essere in linea con questa visione più unitaria di Tifa, anche se ovviamente non sono mancate le polemiche. Peraltro, il fatto che la ragazza sia una teenager nel momento in cui è rappresentare in tale flashback, renderebbe comunque particolarmente adeguata la modifica effettuata da Square Enix.

L'altro cambiamento riguarda invece proprio l'ultimo frammento del video conclusivo di Final Fantasy 7 Remake: come visibile a questo indirizzo, la frase pronunciata da Aerith sembra essere cambiata da "mi manca, il cielo plumbeo" a "questo cielo... non mi piace".

Pare inoltre che l'applicazione dell'aggiornamento disattivi la possibilità di utilizzare la mod FFVIIHook, che consentiva l'accesso ai comandi console ed era molto utilizzata dagli utenti PC per risolvere alcuni problemi tecnici. A questo punto restiamo in attesa di eventuali altri sviluppi sulla questione, mentre ricordiamo che per Final Fantasy 7 Rebirth il video di Tifa e Aerith in costume è stato visto quasi 15 milioni di volte.