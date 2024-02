Lenovo presenta un incredibile portatile trasparente e i nuovi laptop ThinkPad e ThinkBook

Lenovo, inoltre, si dimostra attenta alla questione "riparabilità" e grazie alle scelte di progettazione attuate garantisce una rapida sostituzione delle componenti principali da parte degli stessi utenti, che possono contare anche sulla partnership con iFixit per le riparazioni rapide. ThinkPad T14 Gen 5 e ThinkPad T16 Gen 3 saranno disponibili da maggio 2024.

La serie ThinkPad T torna a popolare il segmento business con il celebre TrackPoint rosso e con i nuovi indicatori tattili integrati sui tasti per facilitare l'accessibilità alle persone ipovedenti. ThinkPad T14 Gen 5 e ThinkPad T16 Gen 3 saranno equipaggiati con processori Intel Core Ultra con Intel vPro, fino a 64 GB di RAM DDR5, fino a 2 TB SSD con PCIe 4.0, grafica Intel Arc e rispettivamente un display 14'' OLED con risoluzione 2.8K fino a 120 Hz e display 16'' OLED 4K con HDR True Black 500. ThinkPad T14 Gen 5 sarà disponibile anche con processori AMD Ryzen 8040 Series e grafica integrata AMD Radeon.

Lenovo ThinkBook con display trasparente

Il POC ThinkBook Transparent Display Laptop Concept

Non solo presente ma anche tanto futuro: il MWC 2024 ha fatto da sfondo alla presentazione del laptop POC (proof-of-concept) con display trasparente. Il ThinkBook Transparent Display Laptop Concept porta in dote un pannello basato su tecnologia Micro-LED da 17.3 pollici completamente senza bordi e picchi di luminosità fino a 1000 nits, per un'esperienza visiva ai vertici della categoria.

La zona tastiera trasparente consente a questo interessante esperimento di integrarsi perfettamente con l'ambiente circostante e mette in mostra le potenzialità di tale tecnologia per gli anni a venire.