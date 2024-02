Stardew Valley: l'Update 1.6 ha una data di uscita, svelato il nuovo traguardo di vendite

In occasione dell'ottavo anniversario di Stardew Valley, che corrisponde proprio a queste ore, lo sviluppatore Eric "ConcernedApe" Barone ha pubblicato un messaggio su X in cui ha annunciato la data d'uscita dell'atteso Update 1.6, oltre a riferire il nuovo traguardo di vendite raggiunto dal gioco.

Stardew Valley ha superato i 30 milioni di copie vendute nella sua storia, un numero veramente impressionante se si pensa alla dimensione della produzione di partenza, incrementato dall'uscita sulle varie console dopo quella iniziale su PC e arricchito da espansioni e aggiornamenti che l'hanno mantenuto sempre particolarmente giocato.



Per quanto riguarda invece la data d'uscita dell'Update 1.6, ConcernedApe ha annunciato che il grosso aggiornamento verrà pubblicato il 19 marzo 2024 per quanto riguarda la versione PC, la prima a riceverlo, mentre successivamente, a distanza di non molto, dovrebbe arrivare anche sulle console.