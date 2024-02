Stardew Valley: Festival of Seasons, il concerto dal vivo a tema, arriva anche in Italia

Dopo l'enorme successo riscosso con i primi spettacoli, Stardew Valley: Festival of Seasons raggiungerà anche l'Italia con le nuove date aggiunte al tour del concerto dal vivo ufficiale dedicato al gioco.

Tra le tappe del tour figura infatti anche un concerto a Milano il 9 maggio 2024, al Teatro Carcano, con biglietti acquistabili su TicketOne. Festival of Seasons è una produzione di SOHO Live, società con sede a Tokyo e di proprietà italiana, specializzata nella creazione di concerti dal vivo ispirati alle più memorabili colonne sonore di videogiochi e anime.

Si tratta di un'esperienza sinfonica curata dallo stesso Eric "ConcernedApe" Barone, creatore e anche compositore delle musiche di Stardew Valley, che ripercorre il gioco basandosi sulle sue musiche.

Il concerto orchstrale e' suddiviso in quattro atti, ognuno rappresentante una delle quattro stagioni, riprendendo in questo modo il tema agreste e bucolico del videogioco in questione. Il passaggio delle stagioni è scandito dalle musiche riferite alle varie stagioni: primavera, estate, autunno e inverno scandiscono il programma del concerto, in aggiunta ad altri temi tratti dai luoghi, festival e abitanti del villaggio.