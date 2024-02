No Rest for the Wicked: nuova presentazione annunciata su Twitch per il gioco di Moon Studios

Moon Studios ha annunciato una nuova presentazione su Twitch dedicata a No Rest for the Wicked, il nuovo action RPG da parte degli autori della serie Ori, che andrà in scena l'1 marzo 2024 alle ore 18:00 italiane su Twitch.

Il Digital Showcase di No Rest for the Wicked, questo il nome dell'evento in questione, dovrebbe mostrare nuovi dettagli del gioco presumibilmente con del gameplay in presa diretta, in grado di farci addentrare meglio in questo interessante titolo per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il team promette una immersione "nel sistema di combattimento brutale e basato sulla precisione" di No Rest for the Wicked, oltre a fare luce su "nuove e innovative meccaniche che puntano a spingere avanti il genere, insieme a tanto altro".