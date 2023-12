No Rest for the Wicked è il nuovo gioco di Moon Studios, annunciato ai TGA 2023

No Rest for the Wicked è il nuovo gioco di Moon Studios, il talentuoso team autore di Ori and the Blind Forest: si tratta di un action RPG "destinato a reinventare il genere", annunciato con un trailer ai The Game Awards 2023.

In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S, No Rest for the Wicked è ambientato in uno scenario fantasy medievale: il re è morto e il suo giovane figlio Magnus viene chiamato a dimostrare il proprio valore per salire sul trono, mentre torna la piaga della pestilenza.

Decisivo per Moon Studios, il gioco è ambientato sull'isola di Sacra, dove si consuma un sanguinoso conflitto fra ribelli e governo. Al comando un guerriero mistico appartenente al gruppo dei Cerim, dovremo liberare questa terra dalla malvagità che sta provando a invaderla.