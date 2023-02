Moon Studios: il prossimo gioco sarà decisivo e potrebbe segnare la fine della software house

Per Moon Studios il prossimo gioco sarà decisivo, al punto che potrebbe segnare il fallimento della software house. A dirlo è stato Thomas Maler, il fondatore nonché capo di Moon, che ha lanciato la sfida a Path of Exile e Diablo, affermando sostanzialmente di voler rivoluzionare il genere dei giochi di ruolo d'azione.

Maler: "Il nostro prossimo progetto sarà decisione per Moon: o riusciremo a rivoluzionare il genere dei giochi di ruolo d'azione, o ci dissolveremo lentamente. Anche se fa paura, AMO la sfida! Diablo, PoE e tutti gli altri: stiamo arrivando e che vinca il migliore!"

Per chi non lo sapesse, Moon Studios è diventata famosa per la serie Ori, che ha ricevuto davvero tantissimi consensi. Il nuovo gioco rappresenterà un enorme cambiamento rispetto ai lavori precedenti.

In un commento successivo, Maler ha spiegato a un utente che gli ha fatto notare come il gioco sia finanziato da Private Division, e che quindi sia in qualche modo coperto, che per uno studio indipendente un fallimento significa non ottenere più finanziamenti per i giochi successivi: "Se realizziamo un grande prodotto e la gente lo compra, ne potremo fare altri. Se il nostro prodotto va male, facile che non ci venga data un'altra possibilità."

Da specificare che per ora non si sa molto del nuovo gioco di Moon Studios, a parte che sarà inquadrato dall'alto e che, appunto, sarà un gioco di ruolo d'azione alla Diablo.