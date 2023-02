Destiny 2: L'Eclissi, un video dedicato alla Telascura in italiano

Bungie ha pubblicato oggi un video degli sviluppatori di Destiny 2: L'Eclissi, dedicato al nuovo elemento Telascura, che con il lancio dell'espansione si aggiungerà a quelli storici già presenti nell'MMO.

Nel filmato, interamente sottotitolato in italiano, vari sviluppatori di Bungie ci parlando del poterete Telascura a tutto tondo, dalle idee che hanno portato alla sua creazione a come si integrerà nelle dinamiche di gioco di Destiny 2, sotto forma di abilità e potenti Super della nuova sottoclasse dedicata. Nel mentre possiamo vedere varie sequenze di gameplay tratte da L'Eclissi, incentrate chiaramente proprio sul nuovo elemento.

Riepiloghiamo anche i dettagli delle nuove sottoclassi Telescura:

Stregoni - Tessitori della schiusa: Tempesta d'aghi

A mezz'aria, gli stregoni possono scagliare una raffica di missili da telascura. Dopo aver colpito i nemici, i missili esplodono e si intessono nuovamente per formare dei tessutoidi che inseguono i bersagli vicini.

Titani - Berserker: Furia tagliente

I titani intessono due grandi lame nelle proprie braccia, lanciandosi in battaglia con attacchi leggeri o pesanti. L'attacco leggero permette di danneggiare rapidamente i nemici e di accumulare energia per l'attacco pesante, che consiste in un colpo montante con le lame in grado di generare proiettili che sospendono i nemici.

Cacciatori - Valicatori: Assalto di seta

I cacciatori intessono un lazo con dardo con cui colpire i nemici. Con l'attacco leggero il lazo con dardo viene lanciato in avanti per colpire un singolo nemico. Colpire un nemico con la punta del dardo infligge danni bonus e sconfiggere i bersagli in questa maniera li fa esplodere. Con l'attacco pesante il lazo con dardo ha una portata maggiore e può infliggere danni a tutti i nemici vicini.

Destiny 2: L'Eclissi sarà disponibile a partire da martedì 28 febbraio 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One al prezzo di 49,99 euro o di 99,99 euro con incluso il Pass annuale.