Doki Doki Literature Club Plus: Monika ha annunciato di aver venduto più di un milione di copie

Team Salvato ha annunciato un live stream celebrativo per festeggiare le vendite di Doki Doki Literature Club Plus, che hanno superato quota 1 milione di unità tra tutte le piattaforme. Stiamo parlando della versione commerciale lanciata su PC e console nell'estate del 2021. Quindi ora sappiamo da quante persone paganti è composto l'esercito di Monika (che si sommano a quelle non paganti della versione gratuita).

Doki Doki Literature Club Plus mette i fruitori nei panni di uno studente che si unisce al club letterario della sua nuova scuola. Qui conoscere Sayori, Natsuki, Yuri e la presidente Monika, per una storia che si rivelerà molto diversa da ciò che sembra. Doki Doki Literature Club fu rilasciato in forma gratuita per PC nel 2017, diventando un titolo di culto, con più di tredici milioni di download. Da qui nacque Doki Doki Literature Club Plus, una versione riveduta, corretta e ampliata dello stesso.

Dan Salvato, il fondatore di Team Salvato, ha anche annunciato che per esprimere la sua gratitudine alla comunità nata intorno a Doki Doki Literature Club Plus, donerà alcuni dei fondi del gioco a delle associazioni no profit che si occupano di problemi legati alle malattie mentali. Inoltre sta già lavorando al prossimo progetto.