Monika ha davvero un numero impressionante di schiavi, stando ai dati aggiornati di Doki Doki Literature Club!

Doki Doki Literature Club! è stato a suo modo un fenomeno. A confermarlo arrivano i dati aggiornati, forniti dall'editore Serenity Forge. Pensate che ci hanno giocato in più di 30 milioni di persone (tutte schiave di Monika, naturalmente). Non si parla di vendite effettive, comunque, visto che il numero comprende sia le vendite di Doki Doki Literature Club Plus! (pubblicato nel 2021), che i download della versione standard, che è completamente gratuita. Comunque sia stiamo parlando di un enorme successo per Team Salvato, che non crediamo si aspettasse un simile riscontro quando lanciò il gioco nell'ormai lontano 2017.

Un gioco di culto

C'è da dire che Doki Doki Literature Club! non è solo molto diffuso, ma è anche graditissimo dal pubblico, come si può verificare dalle recensioni su Steam. La versione gratuita ha infatti il 96% delle più di 200.000 recensioni ricevute di segno positivo, che è poi la stessa percentuale della versione Plus, in questo caso con quasi 24.000 recensioni ricevute. Entrambe hanno quindi una valutazione "estremamente positiva", per un successo che continua, vista la necessità sentita dall'editore di aggiornare sull'andamento del gioco.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Doki Doki Literature Club! è una visual novel / dating sim che racconta di un club letterario scolastico, che non è proprio ciò che sembra. In effetti la trama sembra quella di una tipica commedia scolastica, per poi trasformarsi in qualcosa di completamente diverso e disturbante.

Se lo avete perso, potete provare la versione gratuita di Doki Doki Literature Club! scaricandola da Steam. Volendo c'è anche la nostra vecchia recensione che può darvi qualche ragguaglio sul gioco.