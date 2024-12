Il trailer con le citazioni della stampa celebra il successo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

In questo caso è forte anche di ottime vendite, quindi l'effetto positivo è ancora più marcato. Se vogliamo è anche un ottimo modo per rivedere le atmosfere del gioco, davvero eccezionali, tra campi di papaveri allucinogeni e anomalie che risucchiano tutto ciò che hanno intorno.

Tempo di trailer con i riconoscimenti della stampa anche per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl . Il filmato mescola del nuovo gameplay ad alcune citazioni tratte dagli articoli più positivi tra quelli dedicati al gioco. Si tratta del classico trailer promozionale post lancio, che mira a sottolineare la ricezione positiva del gioco da parte della critica.

Il trailer

In generale, parliamo di un video di un minuto che farà sicuramente piacere a chi sta apprezzando S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, come del resto lo abbiamo apprezzato noi nella nostra recensione, dove ne abbiamo parlato davvero bene, al netto di qualche problema tecnico.

Per il resto vi ricordiamo che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è disponibile per PC e Xbox Series X e S. Volendo è possibile giocarlo anche tramite Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft. Su PC è disponibile per qualsiasi fascia di prezzo, mentre su Xbox bisogna sottoscrivere la fascia premium, quella più alta.