Abbiamo intervistato Takashi Iizuka su Sonic X Shadow Generations, con alcune domande sul riccio blu e su quello nero

Questa volta siamo partiti proprio dal videogioco, "interrogando" Iizuka sul rispetto del "canone" fumettistico, sulla difficoltà di ripensare da zero un gameplay in velocità anche per Shadow e, naturalmente, abbiamo indagato su possibili ritorni anche in futuro.

Sonic Adventure 2 e Shadow the Hedgehog (2005) sono stati entrambi punti di partenza fondamentali per il team quando si trattava della storia che volevamo raccontare in Shadow Generations. Tra questi due giochi, sono stati introdotti personaggi che non si vedevano da molto tempo - Maria, Gerald Robotnik e Black Doom - ma che sono essenziali per la storia profonda di Shadow. E se non lo avete già fatto, vi consiglio di guardare la serie animata Sonic X Shadow Generations: Dark Beginnings su YouTube (qui sotto) per scoprire il prologo di Shadow Generations.

L'universo narrativo di Sonic, tra fumetti e videogiochi, è molto complesso e non è sempre facile seguire il "canone" (vedi anche il nuovo corso narrativo dei fumetti di Ian Flynn, dove si riparte da zero). Da quali fonti vi siete ispirati come punto di partenza per la trama dell'espansione di Shadow?

La velocità è sempre al centro di tutto ciò che facciamo. È ciò che definisce la serie di Sonic ed è qualcosa che tutti amano dei giochi, ma sappiamo che le fasi e il gameplay devono essere coinvolgenti anche sotto altri aspetti. Abbiamo lavorato molto su questo in Shadow Generations, affinando i movimenti e il gameplay di momento in momento per offrire al giocatore controlli ancora più reattivi e precisi, che risultano fantastici sia nelle sequenze cinematiche ad alta velocità che nelle sezioni di platforming più strategiche. In Shadow Generations, volevamo che ogni livello sfruttasse i nuovi poteri di Shadow, che gli permettono di volare, surfare sull'acqua, lanciare nemici per raggiungere nuove altezze e molto altro, aggiungendo nuove meccaniche e portando a un approccio più complesso nel design dei livelli. Sebbene la velocità rimanga un elemento importante e centrale, i nuovi poteri ci hanno spinto a guardare il design dei livelli sotto una nuova prospettiva. Sono molto orgoglioso di ciò che il team ha raggiunto e siamo entusiasti di vedere le reazioni dei giocatori.

Il futuro di Shadow e l'importanza attuale del brand

Il videogioco Shadow the Hedgehog risale al 2005. Con l'uscita del terzo film di Sonic a Natale 2024, c'è qualche possibilità di vedere un remake o addirittura un sequel?

È difficile credere che siano passati quasi vent'anni da quando Shadow ha ricevuto la sua ultima avventura solista. Dal suo debutto in Sonic Adventure 2, è sempre stato un personaggio molto amato e da tempo stiamo pensando a idee per riportarlo con una sua campagna - Shadow Generations è stato un ottimo modo per far conoscere Shadow ai fan di vecchia data e a quelli più nuovi, specialmente con l'uscita del terzo film di Sonic quest'anno. Anche se non siamo pronti a parlare del futuro, è stato fantastico vedere così tanti giocatori godersi il suo ritorno in Shadow Generations. Non vediamo l'ora di vedere dove ci porterà l'universo di Sonic da qui in avanti.

Un livello in "2D" di Sonic X Shadow Generations

Sonic Generations aveva già un "nome parlante" nel 2011. Diverse generazioni di videogiocatori hanno continuato e continuano a giocare con la mascotte SEGA. Cosa rende oggi Sonic un punto di riferimento imprescindibile nel settore, secondo te?

Ci sono molti motivi per cui Sonic Generations è stato tanto amato. È stato il primo gioco a includere sia Sonic Moderno che Sonic Classico, con livelli unici costruiti per entrambi gli stili di gameplay all'interno della stessa zona. È stato divertente vedere ogni zona prendere vita per entrambi i Sonic - sapevamo che ci sarebbero stati fan entusiasti di vedere i livelli classici trasformati per Sonic Moderno, e i livelli moderni adattati per Sonic Classico. È stato anche il modo perfetto per celebrare il ventesimo anniversario di Sonic. È sembrato davvero un tributo alla serie, guardando indietro ad alcuni dei primi momenti salienti e portandoli in uno spazio modernizzato. Ne siamo sempre stati molto orgogliosi e, con alcuni affinamenti e miglioramenti, sapevamo che sarebbe stato un gioco che si sarebbe ancora difeso bene anche sulle piattaforme moderne. Speriamo che sia i nuovi che i vecchi giocatori si divertano molto con Sonic X Shadow Generations.