Il remake di Resident Evil 2 ora è disponibile su iPhone, iPad e Mac

Il remake di Resident Evil 2 infine è arrivato anche sullo store di Apple, dando modo di vivere gli orrori di Raccoon City nei panni di Leon S. Kennedy e Claire Redfield anche agli utenti in possesso di iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPad e Mac con chip M1 o superiore.

Se siete interessati, trovate la pagina dedicata su App Store a questo indirizzo. Il gioco è free-to-start, ovvero potrete scaricarlo gratuitamente e giocare le prime fasi della storia, come se fosse una sorta di demo. Tuttavia per ottenere il gioco completo dovrete acquistarlo, al prezzo di 9,99 euro. Inoltre, volendo è possibile spendere 1,99 euro in più per sbloccare fin da subito tutte le ricompense in-game che si ottengono normalmente giocando, come l'accesso alle modalità extra "Il 4° Sopravvissuto" e "Tofu il Sopravvissuto", costumi e un'arma bonus con proiettili infiniti. Il lancio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare qui sotto.