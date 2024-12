La versione di prova di Dragon Age: The Veilguard è disponibile da oggi su EA Play, quindi anche su Game Pass

L'editore americano Electronic Arts ha annunciato che la versione di prova di Dragon Age: The Veilguard , l'ultima fatica dello studio di sviluppo Bioware, è disponibile da oggi su EA Play , il suo servizio in abbonamento. Ciò significa che potete giocarci anche tramite l'abbonamento Game Pass Ultimate o PC Game Pass.

Altri vantaggi

La versione di prova di Dragon Age: The Veilguard è qualcosa a parte rispetto a "Creazione personaggio Dragon Age: The Veilguard", ossia l'editor di gioco scaricabile liberamente su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Volendo potete usare quest'ultimo per crearvi un personaggio, quindi usarlo sulla versione di prova. In questo modo conserverete un po' di tempo.

Le stesse condizioni di EA Play sono applicate anche agli abbonati a Game Pass, come potete vedere dall'immagine sottostante, che mostra proprio la pagina del gioco per gli abbonati al servizio di Microsoft:

La versione di prova di Dragon Age: The Veilguard su Game Pass

Come accennato, EA Play è un servizio in abbonamento che dà accesso ai giochi di Electronic Arts. Le fasce di abbonamento sono due: quella annuale, da 39,99 euro, e quella mensile da 5,99 euro. Entrambe danno accesso alle versioni di prova.

Attualmente Dragon Age: The Veilguard ha quasi 30.000 recensioni su Steam, il 71% delle quali positive. Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione della nuova avventura nel Thedas.