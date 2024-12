Indiana Jones e l'Antico Cerchio è il film che ci saremmo meritati

Per fortuna, a regalare una vita extra al marchio ci ha pensato Indiana Jones e l'Antico Cerchio , gioco che ha conquistato un meritatissimo nove nella nostra recensione , e che sta appassionando un numero crescente di videogiocatori in queste prime ore post-lancio . Vale quindi la pena chiedersi: perché gli ultimi due film non hanno convinto e invece il videogioco potrebbe paradossalmente salvare la saga dall'oblio?

Sorte simile è accaduta anche a Indiana Jones . Serie cinematografica dormiente dal 1989, anno de L'ultima Crociata, è stata bruscamente risvegliata dal suo sonno criogenico nel 2008 con una pellicola che aveva tutte le intenzioni di rappresentare un passaggio di consegne, un eventuale quanto auspicato superamento di Harrison Ford nel ruolo, sempre più stretto ed improbabile, di Indiana Jones. Purtroppo, sappiamo tutti come è andata. Di Shia LaBeouf si parla più per le imprese collezionate lontano dalle cineprese. Al Dottor Jones è toccato rimettersi in gioco ne Il Quadrante del Destino, nonostante l'età avanzatissima del suo interprete.

Lo vediamo abitualmente sia con tanti adattamenti, a metà strada tra la fedele trasposizione e la pesante reinterpretazione, sia con i sequel , in bilico tra la pedissequa riproposizione di stilemi classici e un'innovazione spesso forzata e in larga parte determinata dagli ormai imperanti algoritmi. Jurassic Park, RoboCop, Ghostbuster, Alien, persino Star Wars sono stati più o meno fagocitati in questo processo e resi protagonisti di rilanci nella maggior parte dei casi sgraziati e zoppicanti.

Non è facile per un saga cinematografica attraversare indenne le pieghe dello spazio-tempo. Gli attori invecchiano, i registi si alternano, gli sceneggiatori maturano esigenze diverse. Più di ogni altra cosa, la società, il mondo, la sensibilità su determinate tematiche cambiano inevitabilmente. Soprattutto quando il pubblico di riferimento non è ben definito, quando il team di produttori e creativi non mette nero su bianco quale sia l'obiettivo della pellicola di turno è facile deragliare, dare forma ad un progetto che non accontenti realmente nessuno.

Quel sorriso, quel maledetto sorriso

Partiamo da un dato di fatto, recuperando l'introduzione di questo articolo. Se gli attori invecchiano, i registi si alternano, gli sceneggiatori maturano esigenze diverse, i videogiochi hanno il potere di smarcarsi, pur parzialmente, da padre tempo. Questa è senza alcun dubbio la prima e più impattante cifra, stilistica e non, che per forza di cose fa apparire Indiana Jones e l'Antico Cerchio più idoneo e fedele al canone imposto dalla prima trilogia di film della serie.

L'immancabile frusta, iconica tanto quanto il cappello fedora e il sorriso sornione di Harrison Ford

In questo senso, il fattore più evidente e appariscente, non può che essere il protagonista stesso, l'archeologo più famoso al mondo che, nella sua ricostruzione digitale, molto più che negli effetti speciali utilizzati ne Il Quadrante del Destino nelle scene in flashback, appare quanto mai aderente all'immagine più classica, più vigorosa, ovviamente più giovane. Il sorriso carico di ironia, gli occhi vagamente stralunati per esprimere sorpresa, ma anche confusione, quel dito che si agita con fare nervoso per dare corpo al processo deduttivo a cui il nostro è spesso chiamato, sono tutte caratteristiche espressive capaci di farci piombare nel caldo abbraccio della nostalgia, dell'accogliente e rassicurante noto.

La creatura di MachineGames riesce a non essere caricaturale proprio perché non abusa del suo protagonista, non lo piega in un vuoto citazionismo, non lo costringere a ripetere pedissequamente un copione che, per forza di cose, lo porterà a ripetere quella battuta, a ritrovarsi in quella stessa situazione, un po' come invece accade nei due film incriminati in uno sgraziato tentativo di scaldare il cuore degli appassionati. Si apre con una sequenza che riproduce perfettamente l'intro de I Predatori dell'Arca Perduta, è vero, ma nel farlo tratteggia perfettamente il manifesto dell'intera esperienza, un'avventura che nel riproporre i cardini stilistici della serie gli dona al tempo stesso una prospettiva completamente differente. E non si parla solo della prima persona, quanto di quella necessità di indagare e dedurre, a cui facevamo riferimento qualche riga fa, ma che questa volta è totalmente nelle mani del videogiocatore.

Se siete cresciuti a pane e film di Harrison Ford, Indiana Jones e l'Antico Cerchio vi ipnotizzerà al primo primo piano del protagonista

Allo stesso tempo, ogni battuta del Dottor Jones è perfettamente calata nel contesto, puntuale, priva di qualsivoglia fan service, che pur viene copiosamente distribuito come diretta conseguenza dello scorrere dell'avventura, non certo perché prevista da un copione che solo nel richiamo del passato regala un po' di brio al pubblico e all'azione. Il taccuino, per esempio, è sempre a portata di mano. Pronto per essere sfoderato come un inseparabile compagno di viaggio, come spalla imprescindibile per risolvere ogni enigma, esattamente come per sopravvivere ai tranelli nell'antico tempio di Alessandretta, meta finale dell'Ultima Crociata. La frusta è utile sia per arrampicarsi e ciondolare da una piattaforma all'altra, che per sbilanciare i nemici. La rivoltella, così come accade in una delle scene più iconiche del film appena citato, può essere estratta a tradimento per risolvere con un solo colpo ben piazzato una scazzottata potenzialmente mortale.

Le forzature del film, percepite così perché inserite in un contesto irrimediabilmente diverso, come i nazisti nell'ultima pellicola, nel videogioco sono parte integrante della trama, del gameplay, di una progressione che per merito di un level design strepitoso rende tangibile e esperibile in prima persona il lavoro di recupero e conseguente sfruttamento degli indizi utili a superare gli ostacoli e risolvere gli enigmi che separano il Dottor Jones dalla sua obiettivo finale.

Il taccuino non è una mera citazione alla serie, quanto un elemento di gameplay imprescindibile

Proprio a proposito del contesto, anche in termini di scrittura i ragazzi di MachineGames avrebbero di che insegnare agli sceneggiatori di Hollywood. I media sono diversi, la stessa progressione e durata dei prodotti tirati in ballo non si possono paragonare, su questo non c'è alcun dubbio, ma è inevitabile accorgersi di come il mistero che circondi l'Antico Cerchio, non faremo spoiler tranquilli, scorra e trovi una conclusione molto più affine allo spirito della serie, senza per questo coinvolgere con molta poca eleganza ed efficacia alieni e viaggi nel tempo. Il giro intorno al mondo di Indiana Jones è cadenzato da ritrovamenti, indizi, dialoghi che rendono l'avventura certo lineare, ma priva di improbabili colpi di scena o forzature che infrangono drasticamente la sospensione dell'incredulità.

Vale la pena spendere due parole anche sulla regia digitale. In fase di presentazione molti rimasero delusi nell'apprendere che il gioco avrebbe adottato una visuale in prima persona. L'idea di non potersi gustare il modello poligonale del Dottor Jones, se non nelle brevi fasi di arrampicata, raffreddò gli animi di molti. Si tratta invece di una soluzione perfettamente connaturata non solo al gameplay, ma anche ai fini artistici del racconto stesso. Complice un'interfaccia ridotta all'osso, che fa a meno persino degli indicatori su schermo relativi alla meta da raggiungere, che si palesano solo quando si consulta il taccuino, l'immersione in ogni scenario è totale, completa, assoluta. Laddove nei film tutto era filtrato dagli occhi dello stesso protagonista e dalla cinepresa, qui è tutto controllato dallo sguardo del videogiocatore che può decidere quanto e come soffermarsi su ogni dettaglio, a tutto vantaggio del senso di immersione, ma anche della pura contemplazione di ambienti densi di dettagli, ricchi di vegetazione, opere d'arte, monumenti, piccoli e grandi reperti.

Anche sul fascino di Emmerich Voss si potrebbero spendere diverse righe, ben più inquietante e affascinante degli ultimi villain con cui si è dovuto confrontare il Dottor Jones

Anche nelle scene di intermezzo, si vede benissimo come MachineGames abbia fatto i compiti a casa, studiando lo stile registico di Steven Spielberg. I primi piani, utili a sottolineare le emozioni dei personaggi e a dare un'interpretazione degli eventi attraverso la loro sensibilità, si sprecano. Nelle scene più dinamiche si prediligono i movimenti di macchina fluidi, con le linee di prospettiva a guidare lo sguardo dello spettatore e utili a infondere ulteriore vivacità all'inquadratura. Anche da questo punto di vista, insomma, il videogioco tende a battere le ultime uscite di Indiana Jones, soprattutto considerando Il Quadrante del Destino dove, fatto salvo per qualche scena particolarmente riuscita, il citazionismo e la riproposizione degli stilemi fissati da Spielberg hanno reso la messa in scena poco intrigante.