I possessori di PS4 e PS5 sono stati i più attivi su Pornhub nel 2024, utenti Xbox in calo

La fine dell'anno 2024 si avvicina a grandi passi, quindi è il momento di statistiche e riepiloghi che piovono un po' da tutte le parti. Sono infatti molti i siti e i servizi che li offrono, ma tra i numeri più attesi ci sono sicuramente quelli dei siti per adulti come Pornhub, che fanno sempre discutere la rete. Tra le varie informazioni riportate, da qualche anno a questa parte non mancano quelle relative agli accessi da console. Non sarete stupiti di sapere che la stragrande maggioranza del traffico proviene da PlayStation 4 e PlayStation 5.