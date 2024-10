Capcom annuncia le versioni fisiche di Resident Evil 2, 3 e 7 per PS5, data di uscita e dettagli

Confermando alcune indiscrezioni circolate in rete mesi fa, Capcom ha annunciato che Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 arriveranno nei negozi con delle edizioni in formato fisico per PS5 tra pochi mesi.

Come riportato dal sito ufficiale italiano della serie, il lancio è in programma per il prossimo 6 dicembre. Per il momento non sono stati indicati i prezzi per l'Italia, ma non dovrebbero discostarsi troppo da quelli per il mercato statunitense, fissati a 29,99 dollari per titolo. In sostanza, con la tradizionale conversione 1:1, sarebbero 29,99 euro. Precisiamo che, nel caso di Resident Evil 7, la versione su disco è la Gold Edition, che include il Season Pass con tutti i DLC pubblicati finora.