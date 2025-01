Resident Evil 2 pare l'ennesimo fallimento su mobile: i giochi AAA non interessano?

I videogiochi AAA per console e PC stanno cercando una nuova direzione per espandersi e l'hanno trovata su iOS. I dispositivi Apple più recenti riescono a riprodurre i giochi più tecnologicamente avanzati e alcune compagnie stanno cercando di proporre i propri titoli a un nuovo pubblico. Pare però che la cosa non abbia grande successo.

Secondo nuovi report, la versione iOS di Resident Evil 2 non ha attirato pubblico, visto che in quasi un mese e mezzo avrebbe generato solo 100.000 dollari. Il gioco viene proposto come "free to start", ovvero permette di vedere la fase iniziale e poi chiede il pagamento.