Il DualSense Chroma Teal è disponibile per il preordine su Amazon

Il DualSense Chroma Teal, con una finitura iridescente dalle sfumature verdi, è disponibile per il preordine su Amazon al prezzo di 79,99€. Prenotalo ora per garantirti il prezzo minimo garantito, con uscita prevista il 23 gennaio 2025 . Approfitta di questo preordine cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Venduto e spedito da Amazon, il controller è coperto da 14 giorni di reso gratuito a partire dalla data di consegna.

Prenotalo prima della data di lancio

Il DualSense Chroma Teal si distingue per la sua finitura unica e cangiante, che offre una nuova estetica per i tuoi accessori PlayStation. Con la sua ergonomia avanzata e le funzionalità del controller DualSense, come il feedback aptico e i trigger adattivi, combina design e innovazione per un'esperienza di gioco immersiva.

Il DualSense Chroma Teal

Prenota ora per essere tra i primi a ricevere questo esclusivo controller al momento del lancio. Il prodotto rientra in una serie di dispositivi pensati con questa colorazione Chroma: tempo fa infatti sono uscite anche le colorazioni Chroma Indigo e Pearl.