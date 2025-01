Nintendo Switch avrebbe un "grande gioco finale" in arrivo da presentare al prossimo Direct, per un insider

Brazil, leaker menzionato con una certa frequenza di recente visti i suoi presunti collegamenti con Nintendo, ha riferito nelle ore scorse che Nintendo Switch avrebbe un "grande gioco finale" di una serie nota in arrivo, che dovrebbe essere presentato durante il prossimo presunto Nintendo Direct dedicato alla console attualmente disponibile.

La voce proviene da Famiboards dove il leaker in questione avrebbe confermato che c'è, in effetti, un nuovo Nintendo Direct previsto per il mese prossimo ma dedicato esclusivamente a Nintendo Switch, non alla prossima console in arrivo che, come sappiamo, avrà a sua volta un suo Nintendo Direct dedicato il 2 aprile.

Il fatto che possa essere un altro Direct previsto già per febbraio potrebbe sembrare strano con un altro evento annunciato successivamente, ma potrebbe tornare con le tempistiche, in quanto uno spazio per presentare nuovi giochi in arrivo sulla console attuale avrebbe senso in questa prima parte dell'anno.