Il prossimo iPad Air potrebbe montare il chip M3, secondo alcuni leak

Si tratterebbe dunque di una situazione piuttosto diversa rispetto alle generazioni precedenti, in cui entrambi i modelli montavano fondamentalmente lo stesso chip al loro interno. Possiamo invece aspettarci poche novità per il design del nuovo modello di iPad Air, che rimarrà sostanzialmente invariato rispetto alle precedenti generazioni. La nuova generazione di iPad Air sarà verosimilmente lanciata in due tagli, rispettivamente da 11 e 13 pollici di diagonale. Atteso anche per quest'anno il sensore Touch ID per il riconoscimento biometrico, in corrispondenza della parte superiore.

iPad Air 2025: il periodo d'uscita

Non conosciamo ad oggi un periodo d'uscita specifico per la settima generazione di iPad Air, che potrebbe vedere la luce nel corso della primavera di quest'anno, in concomitanza con il presunto lancio di iPad 11, il modello base della lineup.

iPad Air 2025

Specifichiamo come sempre che al momento di tratta di pure e semplici supposizioni non ufficiali, che dovranno dunque essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia di Cupertino in sede opportuna. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.