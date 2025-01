Nintendo mostra nel dettaglio come si staccano i nuovi Joy-Con da Nintendo Switch 2

Coma abbiamo visto, Nintendo Switch 2 adotta anche dei nuovi Joy-Con che presentano alcune differenze rispetto a quelli attuali, a partire dalla forma ma anche come caratteristiche, tra le quali potrebbe esserci anche la possibilità di usarli come mouse.

Si tratta di un particolare che risultava visibile anche nel trailer che ha annunciato Nintendo Switch 2 , ma è stato messo in evidenza in maniera più chiara con un video dedicato sul sito ufficiale della console, che attraverso un'animazione applicata al render della console rende più chiaro il procedimento, che differisce un po' da quello presente sulla console attuale.

Non si tratta propriamente di un segreto, visto che gli elementi erano visibili già dal trailer di annuncio di Nintendo Switch 2 , ma la compagnia ha ulteriormente chiarito come si staccano i nuovi Joy-Con della console, attraverso un video esplicativo che entra nel dettaglio.

Connettori magnetici

Il principio è lo stesso di quelli della console attuale: anche i Joy-Con di Nintendo Switch 2 possono essere scollegati in ogni momento dal corpo principale della console, e anche in questo caso si tratta di premere dei pulsanti, ma questi sono costruiti in maniera un po' differente.



I nuovi tasti si trovano nella parte posteriore dei Joy-Con, appena sotto i grilletti, e appaiono più ergonomici e ampi rispetto a quelli presenti nella console attuale.

Considerando che il collegamento tra controller e console, in Nintendo Switch 2, si basa su dei connettori magnetici, è probabile che il tasto serva a interrompere la carica magnetica, consentendo così di staccare agilmente i due controller.

Questo sistema, peraltro, dovrebbe scongiurare il problema di usura che, in certi casi, i binari meccanici con i blocchi presenti sull'attuale Nintendo Switch potevano subire dopo alcuni anni di utilizzo.