Per il momento Nintendo Switch 2 non ha una data di uscita precisa: nel video viene indicato un generico 2025 , mentre il testo finale a corredo conferma la retrocompatibilità completa con i giochi per Nintendo Switch.

Nintendo Switch 2 è stato annunciato con un trailer ufficiale , come da previsioni: il video mostra la nuova console, il suo design e le sue caratteristiche, dando poi appuntamento a una presentazione completa che verrà trasmessa il 2 aprile 2025.

Non uscirà a marzo, dunque

Vista la presentazione in arrivo il 2 aprile, è chiaro ed evidente che Nintendo Switch 2 non uscirà a marzo, come molti immaginavano e speravano, bensì probabilmente verso giugno o addirittura più avanti.

Al di là del mese di lancio, ad ogni modo, bisogna ammettere che nel caso della nuova console Nintendo i leak si sono dimostrati essere estremamente precisi, riportando non solo il design e le caratteristiche della piattaforma ma anche il giorno in cui sarebbe stata rivelata.

Tornando al trailer, la casa giapponese ha annunciato una "Nintendo Switch 2 Experience", ovverosia un tour promozionale in giro per il mondo che consentirà agli utenti di provare con mano la nuova console, esattamente come fatto ai tempi del primo Switch.

A questo punto tutti gli occhi sono puntati sul Nintendo Direct del 2 aprile, quando Switch 2 verrà presentato in maniera dettagliata.