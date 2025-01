Il trailer di lancio di Blade Chimera conferma che è disponibile ora su PC e Switch

"Noterete anche che ci sono molti bagni ed ascensori in Blade Chimera: volevo che sembrasse un mondo in cui potessero vivere esseri umani veri e propri."

"Solo l'animazione di base del camminare include 22 frame. Mi pare che Deedlit ne avesse 16? Non ricordo con precisione, ma per questo gioco ogni arma ha un set diverso di animazioni di attacco. Ho lavorato molto anche sulle armi da fuoco, che hanno animazioni di ricarica, rinculo e bossoli che cadono a terra durante gli spari."

"La parte su cui ho lavorato di più è stata la creazione del mondo. Ho cercato di creare una sensazione di autenticità , come se le persone vivessero davvero in questo luogo", ha spiegato l'autore di Blade Chimera. "Ovviamente, ho messo molto impegno anche nella pixel art."

La nostra recensione

Nella nostra recensione di Blade Chimera abbiamo speso parole positive nei confronti del gioco sviluppato da Team Ladybug, dotato di un impianto metroidvania molto solido, di una serie di enormi boss e meccaniche interessanti legate all'uso della spada.

Ci troviamo insomma di fronte a un gran bel titolo, che con il tempo verrà sicuramente migliorato sul piano del bilanciamento della difficoltà (al momento lì ha qualche spigolo) ma che non propone (probabilmente in maniera intenzionale) un'esperienza in alcun modo rivoluzionaria.