Apple Mac mini con chip M4 da 16+256 GB ottiene il primo sconto su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Apple Mac mini con chip M4 da 16+256 GB . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 3%. È un valore minimo in quanto si tratta del primissimo sconto proposto dal momento dell'uscita del prodotto. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 729€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche dell'Apple Mac mini con chip M4

Questo Apple Mac mini con chip M4 propone una CPU 10-core e GPU 10-core. La RAM di questo modello è da 16 GB (memoria unificata) mentre lo spazio di archiviazione è 256 GB. Questo computer desktop misura solo 12,7 cm di lato, per la massima potenza in pochissimo spazio: potete metterlo accanto al monitor senza bisogno di avere un'area di lavoro particolarmente grande.

I contenuti della confezione dell'Apple Mac mini

Dispone di porte Thunderbolt, HDMI e Gigabit Ethernet sul retro e, per la prima volta, porte USB C e jack per cuffie davanti. Ricordiamo che il Mac supporta anche applicazioni non Apple, come Microsoft 365 e Adobe Creative Cloud.