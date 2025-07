Due OLED LG UltraGear in sconto: 32 pollici 4K a 240 Hz o 34 pollici ultrawide, quale scegliete?

Sconto Member LG e coupon per Multiplayer fanno crollare di prezzo il 32GS95UV e il 34GS95QE curvo, spedizione gratis e pagamenti in 40 mesi: il momento giusto per passare all'OLED.

LG rilancia la sua promozione puntando sui due modelli più richiesti della linea UltraGear OLED: da un lato il 32GS95UV-B, schermo piatto da 32 pollici in 4K a 240 Hz, dall'altro il 34GS95QE-B con curvatura 800 R, rapporto 21:9 e lo stesso refresh di fascia Pro. La meccanica è la solita, semplice ed efficace: una volta effettuato il login (o creato gratuitamente un account) il carrello applica fino al 10% di sconto automatico; in seconda battuta, inserendo il codice MULTIPLAYER5 nel campo "coupon promozionale", compare un ulteriore taglio del 5% non cumulabile con altri voucher. Tutto ciò, sommato alla spedizione gratuita e alla possibilità di rate a interessi zero con Klarna, PayPal, Apple Pay, oppure a un finanziamento classico fino a 40 mesi, rende la finestra promozionale la più aggressiva dell'estate per chi vuole passare all'OLED.

LG UltraGear 32GS95UV-B, un OLED 4K 240 Hz Il 32GS95UV-B si rivolge a chi cerca densità di pixel elevatissima e prestazioni da torneo sullo stesso pannello: la risoluzione Ultra HD 3840×2160 rivela dettagli invisibili sui titoli next-gen, mentre i 240 Hz nativi, combinati al tempo di risposta di 0,03 ms, trasformano le scie in un ricordo del passato. La copertura DCI-P3 al 99% e l'HDR True Black (picco 1000 nit) fanno risaltare tanto i paesaggi HDR di un open-world quanto le luci soffuse di un survival horror. A livello di connettività troviamo due HDMI 2.1 per console 4K120 Hz, DisplayPort 1.4 DSC per PC high-end e una USB-C da 90 watt che ricarica un portatile gaming mentre veicola il segnale video. Dal listino di 969€ si scende a 902€ con il 5% Member; il coupon MULTIPLAYER5 abbassa ulteriormente il totale a 855€, cifra che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile per un OLED 4K 240 Hz. Il monitor LG UltraGear 32GS95UV-B è acquistabile cliccando su questo link. LG UltraGear 32GS95UV-B

LG UltraGear 34GS95QE-B, un OLED curvo WQHD 240 Hz Chi predilige un campo visivo extra-wide troverà nel 34GS95QE-B la scelta naturale. Il pannello da 34 pollici, curvo a 800 R, estende la risoluzione WQHD 3440×1440 su un rapporto 21:9 che immerge senza costringere a un tracking oculare eccessivo; la curvatura, calibrata sul raggio medio di focalizzazione, fa sì che HUD laterali e minimappe restino sempre a fuoco. Anche qui il refresh nativo è di 240 Hz, gestito da FreeSync Premium Pro e G-SYNC Compatible per eliminare tearing e stutter, mentre l'HDR True Black eleva il contrasto a livelli "cinema". Sul retro, oltre alle HDMI 2.1, spicca la DisplayPort 1.4 DSC che consente di saturare il refresh senza ricorrere a sottocampionamenti cromatici. Il prezzo di partenza è 909€; lo sconto automatico Member, questa volta del 10%, lo riduce a 802€ e il coupon MULTIPLAYER5 fa atterrare la cassa a 757€: un prezzo sorprendentemente basso per un OLED ultrawide di ultima generazione. Il monitor LG UltraGear 34GS95QE-B è acquistabile cliccando su questo link. LG UltraGear 34GS95QE-B

Entrambe le offerte restano attive fino a esaurimento scorte o, in ogni caso, non oltre la scadenza indicata nella landing ufficiale che è il 20 agosto. Se puntavate a un salto definitivo verso il nero assoluto e i 240 Hz reali, poche combinazioni di prezzo e prestazioni risultano competitive quanto questi due UltraGear in promo.