Due paia di cuffie Sony in maxi offerta: risparmia con il codice sconto, audio al top e design premium

Su AliExpress, oggi, in occasione della serie di promozioni dell'evento "Ritorno a scuola" sono disponibili una serie di offerte su diverse tipologie di prodotti. In questo articolo mettiamo l'accento sulla promo che coinvolge due paia di cuffie bluetooth Sony, azienda leader del settore e che non ha bisogno di presentazioni, garante assoluto di qualità e affidabilità.
Il primo paio ad essere in promo è Sony WH-1000XM5: tramite il coupon MULTI35 (o in alternativa ITBTS35) sarà possibile risparmiare 35€ e acquistarle a 220,04€, acquistale tramite questo link. Il secondo paio è invece Sony WH-1000XM5, il modello successivo che tramite il coupon MULTI55 (o ITBTS55) sarà possibile acquistare a 341,63€ risparmiando, così, 55€. Accedi alla promo cliccando su questo link.
Cuffie a confronto
Le Sony WH-1000XM6 e le Sony WH-1000XM5SA sono due delle cuffie wireless più avanzate della gamma Sony. Le WH-1000XM6 introducono il nuovo processore di cancellazione del rumore HD QN3 e ben 12 microfoni, che, insieme alla tecnologia Multi Noise Sensor e all'Auto NC Optimizer, garantiscono un'attenuazione ancora più precisa dei suoni indesiderati in qualsiasi ambiente. Anche le XM5SA offrono una cancellazione del rumore di altissimo livello, con quattro microfoni per padiglione e lo stesso sistema di ottimizzazione automatica.
Sul fronte audio, entrambi i modelli supportano Hi-Res Audio, LDAC e la tecnologia DSEE Extreme, ma le XM6 vantano una modalità Game EQ e 360 Upmix per Cinema, funzioni pensate anche per film e videogiochi Entrambi i modelli offrono fino a 30 ore di autonomia e ricarica rapida.