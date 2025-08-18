Due paia di cuffie Sony in maxi offerta: risparmia con il codice sconto, audio al top e design premium

Su AliExpress, oggi, in occasione della serie di promozioni dell'evento "Ritorno a scuola" sono disponibili una serie di offerte su diverse tipologie di prodotti. In questo articolo mettiamo l'accento sulla promo che coinvolge due paia di cuffie bluetooth Sony, azienda leader del settore e che non ha bisogno di presentazioni, garante assoluto di qualità e affidabilità.

Il primo paio ad essere in promo è Sony WH-1000XM5: tramite il coupon MULTI35 (o in alternativa ITBTS35) sarà possibile risparmiare 35€ e acquistarle a 220,04€, acquistale tramite questo link. Il secondo paio è invece Sony WH-1000XM5, il modello successivo che tramite il coupon MULTI55 (o ITBTS55) sarà possibile acquistare a 341,63€ risparmiando, così, 55€. Accedi alla promo cliccando su questo link.