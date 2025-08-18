0

Due paia di cuffie Sony in maxi offerta: risparmia con il codice sconto, audio al top e design premium

Sony è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni: oggi entrambi i modelli delle sue cuffie bluetooth sono scontati, tutti i dettagli della promo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/08/2025
Cuffie Sony

Su AliExpress, oggi, in occasione della serie di promozioni dell'evento "Ritorno a scuola" sono disponibili una serie di offerte su diverse tipologie di prodotti. In questo articolo mettiamo l'accento sulla promo che coinvolge due paia di cuffie bluetooth Sony, azienda leader del settore e che non ha bisogno di presentazioni, garante assoluto di qualità e affidabilità.

Il primo paio ad essere in promo è Sony WH-1000XM5: tramite il coupon MULTI35 (o in alternativa ITBTS35) sarà possibile risparmiare 35€ e acquistarle a 220,04€, acquistale tramite questo link. Il secondo paio è invece Sony WH-1000XM5, il modello successivo che tramite il coupon MULTI55 (o ITBTS55) sarà possibile acquistare a 341,63€ risparmiando, così, 55€. Accedi alla promo cliccando su questo link.

Cuffie a confronto

Le Sony WH-1000XM6 e le Sony WH-1000XM5SA sono due delle cuffie wireless più avanzate della gamma Sony. Le WH-1000XM6 introducono il nuovo processore di cancellazione del rumore HD QN3 e ben 12 microfoni, che, insieme alla tecnologia Multi Noise Sensor e all'Auto NC Optimizer, garantiscono un'attenuazione ancora più precisa dei suoni indesiderati in qualsiasi ambiente. Anche le XM5SA offrono una cancellazione del rumore di altissimo livello, con quattro microfoni per padiglione e lo stesso sistema di ottimizzazione automatica.

A sinistra le cuffie WH-1000IMX5, a destra le WH1000IMX6
A sinistra le cuffie WH-1000IMX5, a destra le WH1000IMX6

Sul fronte audio, entrambi i modelli supportano Hi-Res Audio, LDAC e la tecnologia DSEE Extreme, ma le XM6 vantano una modalità Game EQ e 360 Upmix per Cinema, funzioni pensate anche per film e videogiochi Entrambi i modelli offrono fino a 30 ore di autonomia e ricarica rapida.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Due paia di cuffie Sony in maxi offerta: risparmia con il codice sconto, audio al top e design premium