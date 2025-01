Gli OLED per TV di quarta generazione sono molto più luminosi: LG G5 e Panasonic Z95B arrivano a ben 4.000 nit

LG Display ha finalmente svelato tutti i dettagli del suo attesissimo pannello OLED di quarta generazione per TV. Presentato un po' in sordina durante il CES 2025, questo pannello è già al centro dell'attenzione, alimentando i nuovi TV top di gamma di Panasonic e LG Electronics, il Panasonic Z95B e LG G5 .

Gli OLED di quarta generazione

Il cuore di questa innovazione risiede nella struttura Primary RGB Tandem, una tecnologia proprietaria di LG Display. A differenza dei precedenti modelli a tre strati, il nuovo pannello utilizza quattro strati di elementi (due blu, uno rosso e uno verde) per produrre luce. Questa configurazione, combinata con l'assenza della tecnologia di array di microlenti, massimizza la luminosità e l'efficienza energetica. LG Display afferma che la luminosità del colore può raggiungere i 2.100 nit, con un miglioramento del 40% rispetto alla versione precedente.

Infografica sull'evoluzione della tecnologia OLED

Mentre la "guerra della luminosità" tra i produttori di OLED infuria, Samsung Display ha risposto con il suo QD-OLED per il TV S95F, caratterizzato da una finitura antiriflesso. LG Display, invece, ha optato per una finitura lucida con tecnologia "ultra-low reflective" per ridurre al minimo le distrazioni.

Sebbene i numeri sulla luminosità siano impressionanti, è importante ricordare che si tratta di valori massimi che il pannello può raggiungere. I produttori di televisori potrebbero scegliere di non spingere la tecnologia al limite nei modelli destinati al grande pubblico. Nonostante ciò, l'evoluzione dell'OLED è innegabile. I nuovi pannelli offrono una luminosità senza precedenti, mantenendo al contempo i vantaggi che hanno reso questa tecnologia così popolare: neri perfetti, angoli di visione ampi e tempi di risposta rapidi, ideali per i videogiochi.

Voi che cosa ne pensate? Avete già un TV OLED oppure preferite anche gli LCD? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Lenovo ci ha spiegato finalmente a cosa servono gli OLED allungabili con il ThinkBook Plus Gen 6.