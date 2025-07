Remnant 2 Deluxe Edition per PC è in sconto su Instant Gaming al 74%

Su Instant Gaming è disponibile Remnant 2 Deluxe Edition per PC a 15,89 € invece di 60 € per uno sconto del 74%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 19,39 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta della versione per Steam . Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.

I contenuti di Remnant 2 Deluxe Edition

L'edizione Deluxe di questo titolo include ovviamente il gioco Remnant 2 e 3 set di armatura di Remnant: From the Ashes. Si tratta di un gioco sviluppato da Gunfire Games e pubblicato da Gearbox Publishing nel 2023 ed è il sequel di Remnant: From the Ashes.

Troverete nuovi mondi da esplorare, da soli o in compagnia, creature mitiche e feroci nemici da sconfiggere, oltre a un sistema di combattimento che unisce scontri ravvicinati e a distanza, offrendo quindi un'esperienza dinamica e coinvolgente. Avrete a disposizione diverse armi ed equipaggiamenti in base al bioma in cui vi trovate. Come sempre, vi lasciamo alla nostra recensione del gioco per valutare l'acquisto.