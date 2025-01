Un nuovo Nintendo Direct dedicato ai giochi per Switch è in arrivo?

È in arrivo un nuovo Nintendo Direct dedicato ai giochi per Switch: a sostenerlo non è un leaker qualunque, bensì l'eroe della giornata, NateTheHate, ovverosia lo youtuber che ha anticipato correttamente la data di annuncio di Nintendo Switch 2.

Secondo Nate, a febbraio verrà trasmesso un nuovo Direct che avrà il compito di illustrare le prossime uscite per l'attuale ammiraglia Nintendo, visto che la console ovviamente non verrà abbandonata di punto in bianco, bensì continuerà a essere supportata.

Forte di una base installata enorme, pari a oltre 146 milioni di unità, Nintendo Switch potrà probabilmente contare su di un'ulteriore mandata di remaster provenienti da Wii e soprattutto da Wii U, oltre che dagli handheld della casa giapponese.

Restano inoltre validi gli annunci già fatti in merito a titoli come Metroid Prime 4: Beyond e Leggende Pokémon: Z-A, che a questo punto tuttavia potrebbero rivelarsi come prodotti cross-gen, in arrivo dunque anche su Switch 2.