Finalmente Nintendo Switch 2 è stato svelato, la nuova console vi piace o speravate in qualcosa di differente?

Certo è che come previsto è stata una delle presentazioni meno sorprendenti nella storia dei videogiochi , perlomeno per chi segue con una certa frequenza le nostre pagine: il design della console, le dimensioni e la maggior parte delle novità di Switch 2 viste nel trailer erano state tutte già anticipate dai leak e dal famoso mockup presentato al CES 2025 dal produttore di accessori Genki, che indubbiamente in tutto ciò ha guadagnato tanta notorietà e le antipatie della grande N.

Dopo una lunga attesa e anni e anni di "Switch è ancora a metà del suo ciclo vitale", finalmente la grande N ha levato il velo sulla sua prossima console presentando Nintendo Switch 2 con un primo primo trailer ufficiale. Che ne pensate, quanto visto vi è piaciuto o no?

I primi dettagli emersi dal trailer

E dunque, Nintendo Switch 2 è stato finalmente presentato e, come suggerisce il nome, è un successore diretto della precedente console da cui eredita le sue caratteristiche principali. Del resto parliamo ancora una volta di un dispositivo portatile, ma che all'occorrenza può diventare una console fissa collegandola a un tv o un monitor tramite l'apposito dock incluso nella confezione. Anche il design è rimasto fondamentalmente invariato rispetto a Switch, mentre le dimensioni sono leggermente maggiori, sia per lo schermo che per i Joy-Con.

Questo non significa che mancano delle novità, anzi tutt'altro, e in buona parte sono legate ai Joy-Con, ovvero la coppia di controller che si collega ai lati della console. L'aggancio ora avviene tramite un sistema di fissaggio magnetico, anziché quello a carrello della precedente console, ed è presente un nuovo misterioso pulsante sotto quello "Home" del controller di destra. A cosa servirà mai? Inoltre, il filmato suggerisce che potremo usare dei Joy-Con come una sorta di mouse, altro dettaglio suggerito sempre dai leak dei precedenti giorni. Sapremo tutto con certezza durante il Direct fissato da Nintendo ad aprile, dove svelerà tutti i dettagli sulla sua nuova console, inclusi data di uscita e prezzo, anche se c'è chi ipotizza un lancio nella prima metà dell'anno e un prezzo maggiore rispetto a quello dell'attuale Switch. Staremo a vedere.

Ma lasciamo la parola a voi, che impressioni vi siete fatti dal primo trailer ufficiale di Nintendo Switch 2? Vi piace che la console sia in perfetta continuità con il suo predecessore e le novità apportate o speravate in cambiamenti più marcati se non addirittura un un vero e proprio cambio di rotta? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.