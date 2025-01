Arm punta a una svolta strategica: progettare chip propri e aumentare i costi delle royalty

Arm, il colosso britannico che domina il settore delle architetture per processori, sta considerando di rivoluzionare il proprio modello di business . Secondo informazioni emerse durante un recente processo con Qualcomm, l'azienda prevede di aumentare fino al 300% le royalty per l'uso delle sue tecnologie e di iniziare a progettare chip propri. Questo cambiamento segnerebbe una svolta epocale per un'azienda storicamente focalizzata sulla concessione di licenze.

Royalty alle stelle: una strategia ad alto rischio

Attualmente, Arm genera entrate concedendo in licenza le sue architetture a giganti del settore come Apple, Qualcomm e MediaTek. Tuttavia, i ricavi annuali dell'azienda-3,23 miliardi di dollari nel 2024-sono modesti rispetto ai profitti realizzati dai suoi clienti che utilizzano i design Arm. Per questo, dal 2019, il progetto "Picasso" mira a incrementare di un miliardo i ricavi annuali dagli smartphone entro il 2029, sfruttando l'architettura Armv9. Tuttavia, produttori come Apple e Qualcomm, che sviluppano chip in casa, potrebbero aggirare l'aumento dei costi, riducendo la dipendenza da Arm.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Un altro elemento della nuova strategia è l'ingresso di Arm nel mercato della progettazione di chip completi. Questo rappresenterebbe un cambio di paradigma, trasformando Arm da partner neutrale a potenziale concorrente per aziende come Qualcomm e MediaTek, che attualmente si basano sui design Arm per produrre processori. Masayoshi Son, amministratore delegato di SoftBank (che possiede il 90% di Arm), sostiene questa mossa per espandere la presenza di Arm nei settori dei PC e dei data center, ma la scelta potrebbe inasprire i rapporti con i clienti storici.