AMD pronta a sfidare Qualcomm e MediaTek nel mercato degli smartphone?

Un processore AMD per smartphone . L'indiscrezione a sorpresa arriva dalla testata olandese Smartphone Magazine, che afferma come l'azienda guidata da Lisa Su sia interessata a portare i suoi processori Ryzen AI nel mondo mobile, sfidando colossi come Qualcomm e MediaTek.

L'esperienza di AMD negli smartphone

Al momento AMD sta vivendo un periodo di grazia, soprattutto nell'ambito della produzione di CPU, in particolare per i PC da gioco. La nuova AMD Ryzen 7 9800X3D ha segnato il nuovo standard per il gaming, mentre anche le APU Strix Point si fanno apprezzare per le ottime prestazioni grafiche.

Lisa Su, CEO di AMD

Nonostante la posizione dominante di NVIDIA, poi, l'esperienza di AMD nel settore delle GPU è consolidata e ha portato già dei frutti in ambito mobile. Basti pensare che l'architettura RDNA è utilizzata da Samsung per i suoi Exynos, potrebbe rappresentare un punto di forza in questo nuovo mercato. Tuttavia, l'architettura x86, su cui si basano i processori AMD, potrebbe rappresentare un ostacolo. Nel mondo smartphone, infatti, dominano le architetture ARM, più efficienti in termini di consumi e temperature.

Restano quindi molti punti da chiarire, ma sarà interessante seguire gli sviluppi di questa vicenda e vedere se AMD riuscirà a ritagliarsi un ruolo di rilievo in un mercato dominato da Qualcomm e MediaTek. Ora che Samsung si prepara a chiudere i rapporti con AMD e l'architettura RDNA per il futuro dei SoC Exynos, il know-how acquisito dall'azienda in questi anni potrebbe portare a prodotti da tenere sotto osservazione.

Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere AMD impegnata in ambito mobile? Diceti la vostra nei commenti qua sotto.