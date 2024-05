Samsung si prepara a chiudere i rapporti con AMD e l'architettura RDNA per il futuro dei SoC Exynos

La collaborazione tra le due aziende va avanti dai tempi di Exynos 2200 e ha coinvolto anche i modelli Exynos 2400 e Exynos 1480, dedicati ai dispositivi di fascia media. Ora, segnali provenienti da tipster affidabili, come appunto Quandt e @OreXDA, suggeriscono un'imminente svolta a partire da Exynos 2600, che non includerà le GPU basate su RDNA nei processori mobili.

Questioni di RDNA

Più di una fonte suggerisce che Samsung potrebbe abbandonare AMD per quanto riguarda la grafica nel suo principale chip del 2026

Le speranze e l'entusiasmo forse erano maggiori rispetto alla realtà per quanto riguarda l'integrazione delle GPU RDNA, specialmente per dispositivi di fascia alta montanti Exynos.

È noto da tempo che Samsung stia sviluppando core CPU proprietari, seguendo la strategia di Qualcomm per i futuri Oryon.

In modo simile a quanto accade per le GPU Adreno di questi ultimi, legate all'architettura Radeon di AMD, non è escluso che Samsung possa continuare a servirsi dell'architettura RDNA come fondamento per la sua GPU interna.

Prima che AMD acquisisse ATI, collaborò con Qualcomm nello sviluppo delle GPU per dispositivi mobili, un'eredità che si riflette ancora nei chip attuali.

Curiosamente, può essere notato come l'anagramma "Adreno" sia infatti un riferimento a "Radeon".

Poco dopo l'acquisizione, AMD cedette la sua divisione di processori mobili proprio a Qualcomm.