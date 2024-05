The Witcher 3: REDkit, l'editor delle mod ufficiale ha una data di uscita

The Witcher 3 ottiene finalmente il suo editor per le mod ufficiale, con la data di uscita annunciata per il REDkit, ovvero lo strumento messo a disposizione direttamente da CD Projekt RED per poter creare contenuti personalizzati da parte degli utenti.

Il REDkit sarà disponibile dal 21 maggio per tutti gli utenti, distribuito in maniera gratuita a tutti gli utenti in versione PC, attraverso Steam e GOG. Una versione di prova è già disponibile attraverso playtest da qualche giorno, ma in tale data verrà distribuita la versione completa dell'editor.

Si tratta di uno strumento molto interessante per i modder, perché mette nelle loro mani sostanzialmente gli stessi strumenti utilizzati dagli sviluppatori per la creazione del gioco, almeno per quanto riguarda la costruzione di quest e asset vari.