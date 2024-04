The Witcher 3: aperte le iscrizioni per i test sul REDkit, lo strumento ufficiale per mod

CD Projekt RED ha aperto oggi le iscrizioni per l'avvio dei test sul REDkit, ovvero lo strumento ufficiale per la creazione di mod in The Witcher 3: Wild Hunt, previsto poi arrivare nel corso dell'anno ancora in data da definire.

Come è stato annunciato in precedenza, lo scopo di REDkit è fornire ai modder un sostanzioso strumento ufficiale che consenta la creazione di mod più complesse e meglio integrate con il codice del gioco, e trattandosi di un software piuttosto ampio il team ha deciso di renderlo protagonista di una fase di playtest.

Se siete interessati a partecipare, le iscrizioni sono aperte e potete prendervi parte seguendo le istruzioni a questo indirizzo, come riferito in un aggiornamento sulla pagina ufficiale di Steam.