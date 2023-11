The Witcher 3: Wild Hunt: editor ufficiale per le mod in arrivo nel 2024

Da sottolineare che l'editor sarà completamente gratuito, ma sarà disponibile solo per PC. Quindi non sperate di poter moddare il gioco su Xbox Series X/S e PS5.

CD Projekt Red ha annunciato tramite i suoi canali social che nel 2024 pubblicherà un editor per le mod di The Witcher 3: Wild Hunt . Non che fino a oggi siano mancate mod per The Witcher 3, tanto che l'ultima edizione del gioco è stata realizzata integrandone alcune, ma con l'editor i modder dovrebbero poter andare ancora più a fondo.

Quando?

Come già accennato, il lancio è previsto per il 2024, in data ancora da destinarsi. Lo studio polacco ha rimandato proprio al prossimo anno per ulteriori aggiornamenti. In attesa di saperne di più, se volete qualche mod per The Witcher 3: Wild Hunt non vi resta che andare su Nexus Mods.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. È in sviluppo un nuovo gioco della serie, di cui però non si sa ancora niente, a parte che ci stanno lavorando.