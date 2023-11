Marvel's Spider-Man 2 e PS5 i più venduti a ottobre negli USA

L'analista della compagnia Circana ha pubblicato il classico resoconto mensile sui giochi e sull'hardware più venduti nel mercato USA a ottobre 2023 . Primo fra i giochi spicca Marvel's Spider-Man 2 , mentre a livello hardware PS5 domina su tutti, sia per unità vendute che per ricavi fatti.

I dati

Marvel's Spider-Man 2 è campione d'incassi

Vediamo la top 10 dei giochi più venduti in USA a ottobre 2023:

Marvel's Spider-Man 2 Super Mario Bros. Wonder Assassin's Creed: Mirage Madden NFL 24 EA Sports FC 24 Mortal Kombat 1 UFC 5 NHL 24 Sonic Superstars Hogwarts Legacy

A livello Hardware abbiamo invece:

PS5 (prima per ricavi e unità vendute)

Xbox Series X/S (seconda per ricavi, terza per unità vendute)

Nintendo Switch (seconda per unità vendute, terza per ricavi)

Parlando di numeri, la spesa complessiva nel mercato dei videogiochi è scesa del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo i 3,6 miliardi di dollari. La crescita delle vendite fisiche e della spesa mobile è stata frenata dai download digitali premium, che hanno fatto segnare il segno negativo a causa dell'uscita di Call of Duty: Modern Warfare 3 a novembre.

Marvel's Spider-Man 2 non solo è stato il gioco più venduto del mese, ma anche il quarto più venduto dell'anno, almeno finora. Ha fatto meglio anche di Marvel's Spider-Man (2018), di una percentuale a cifra doppia.

Super Mario Bros. Wonder ha debuttato come secondo gioco più venduto di ottobre. Attualmente è il 21° tra i più venduti del 2023, al netto dei dati digitali, che Nintendo continua a non voler fornire.

La spesa sull'hardware, invece, è crollata del 23% rispetto ad agosto, toccando i 327 milioni di dollari. Tutte le console di ultima generazione hanno fatto registrare una discesa a doppia cifra rispetto all'anno scorso.

Come già accennato, PS5 è stata la piattaforma più venduta del periodo, per unità e ricavi. Nonostante l'andamento non proprio brillante dell'hardware, c'è da sottolineare che il dato annuale è positivo, ossia è cresciuto del 6% rispetto all'anno precedente.

La spesa per gli accessori, infine, è calata del 2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 147 milioni di dollari. L'accessorio più venduto è stato il Dual Sense Wireless Controller Midnight Black di PS5.