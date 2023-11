Super Mario RPG: i voti della critica sono molto positivi

Tempo di voti della critica anche per Super Mario RPG , una delle ultime uscite di livello dell'anno, che porta a casa dei giudizi generalmente molto positivi , che vanno dal 9,5 al 7,5, con una grande prevalenza di 8.

I voti

Multiplayer.it - 7,5 / 10

Stevivor - 9.5 / 10

Destructoid - 9 / 10

COGconnected - 90 / 100

Press Start - 9 / 10

Siliconera - 9 / 10

Cerealkillerz - 8.7 / 10

TheSixthAxis - 8 / 10

TrustedReviews - 4 / 5

ComicBook.com - 4 / 5

Dexerto - 4 / 5

WellPlayed - 8 / 10

Checkpoint Gaming - 8 / 10

Tra i pregi più sottolineati, l'ottimo lavoro fatto per svecchiare l'aspetto del gioco, pur mantenendo intatto lo spirito del gioco di allora. Tra i difetti, si parla di un'aderenza fin troppo marcata al gameply originale, che finisce per risultare vecchio in alcune sue parti.

In generale, comunque, si parla di un remake realizzato davvero bene che rende onore al nome che porta. Insomma, quello che molti giocatori di vecchia data chiedevano dall'operazione, nel bene e nel male.

I voti confermano anche in parte il giudizio espresso dalla rivista giapponese Famitsu, positivo ma non troppo esaltata.