Super Mario RPG, la recensione del remake per Nintendo Switch

Noi ci abbiamo provato con la nostra recensione di Super Mario RPG che vi consigliamo caldamente di leggere per capire se questa riproposta potrebbe fare al caso vostro oppure no. La risposta, infatti, non è semplice come sembra.

Non è facile riportare in scena giochi di culto come Super Mario RPG, che in Europa resta anche un discreto inedito visto che è arrivato con anni di ritardo tramite Virtual Console e SNES Mini. Oggi che alla parola "remake" si attribuiscono i significati più disparati, Nintendo ha scelto la soluzione più ovvia, forse anche quella più sicura, sicuramente quella più divisiva: non un remake vero e proprio, quanto un fedelissimo rifacimento grafico che onora l'originale ma, al contempo, resta intrappolato in una bolla temporale difficile da penetrare.

Un remake fedelissimo, pure troppo

Super Mario RPG include alcune sequenze inedite in computer grafica

Facciamo un passo indietro, perché inquadrare Super Mario RPG non è un'impresa facile. Sviluppato da Squaresoft prima che rompesse con Nintendo e si mettesse temporaneamente con Sony (salvo trovare stabilità nel fortunato matrimonio aperto con Enix), Super Mario RPG è uscito nel 1996 su SNES. Shigeru Miyamoto l'aveva fortemente voluto per sperimentare nuovi generi, mentre Square desiderava allargare il bacino dei JRPG anche in occidente usando un vettore sicuro come il popolarissimo idraulico baffuto.

Del successo e del retaggio di Super Mario RPG abbiamo già parlato su queste pagine. Qui basterà dire che Mario & Luigi e Paper Mario sono i suoi fortunati successori spirituali, ma che la straordinaria combinazione di talenti che ha firmato il capostipite si è difficilmente ripetuta.

Nonostante questo, Super Mario RPG non ha mai spiccato come GDR, ma questo non significa che non sia stato un grandissimo videogioco. Nel 1996 era probabilmente uno dei titoli tecnicamente migliori su console a 16-bit, nonché una delle sperimentazioni più affascinanti, coraggiose e azzardate dell'iconica mascotte Nintendo; soprattutto, riusciva nell'impresa di avvicinare tantissimi giocatori a un genere - quello di Final Fantasy - che in tutto il mondo pochi conoscevano e molti snobbavano, e lo faceva trovando un equilibrio pressoché perfetto tra le dinamiche platform di Super Mario e quelle ruolistiche dei JRPG targati Square.

Oggi la formula del 1996 non è invecchiata proprio benissimo, e forse è per questo che Nintendo ha apportato dei piccoli ritocchi a un gameplay che è rimasto in larga parte identico all'originale. Avendo completato Super Mario RPG più volte in passato, e quindi conoscendolo a menadito, siamo riusciti a terminare l'avventura per Nintendo Switch in circa 13 ore, trovando la stragrande maggioranza dei forzieri nascosti, l'equipaggiamento migliore e sconfiggendo, per buona misura, anche il boss segreto Krystax. Ovviamente i nuovi giocatori impiegheranno più tempo a scoprire tutti i segreti del gioco, ma in generale si parla di un GDR che dura meno di venti ore, adatto a chi cerca un titolo da sbocconcellare ma non certo a chi vuole investire il suo denaro in un contenuto duraturo.

Mario deve trovare i sette frammenti stellari per ricostruire la Via Stellare distrutta

Le nostre ore sono volate sebbene non si possano saltare né velocizzare le scene d'intermezzo e i dialoghi, che non sono minimamente doppiati: Super Mario RPG resta un gioco di ruolo lineare, in cui il giocatore è consigliato costantemente sulla destinazione successiva da raggiungere, sia dai comprimari che ci dicono chiaramente dove andare e cosa fare, sia dalla mappa che evidenzia con chiarezza la prossima destinazione. La storia è altrettanto didascalica. Il misterioso Fabbro Magno ha distrutto la Via Stellare, perciò Mario parte alla ricerca dei sette frammenti stellari per ricostruirla insieme a una pittoresca banda di compagni che includono Peach e Bowser, oltre alla nuvoletta che si crede un girino Mallow e al pupazzo animato Geno.

Prendendo spunto più da Dragon Quest che da Final Fantasy, l'avventura si divide in storielle: in ogni nuova regione Mario e soci devono salvare gli abitanti di turno dai cattivi, ma la narrazione è strampalata, semplicissima e affidata soprattutto a buffe gag e dialoghi pieni di ironia. Giocare Super Mario RPG è un po' come guardare un cartone animato della domenica mattina, e nonostante questo la scrittura, non avendo particolari ambizioni, riesce a delineare con efficacia i caratteri dei personaggi e dei loro nemici.

Non mancano riferimenti e citazioni a tanti altri giochi Nintendo

L'immaginario Nintendo assume contorni più fantasy: Square lo espande in regni, villaggi e specie che rimangono perlopiù confinate a questo titolo. Tutto è però appena abbozzato; le cose stanno così perché sì, i cattivi fanno cose cattive - beh, quasi - perché sono cattivi e tutti hanno già sentito parlare di Mario e lo venerano come l'eroe salterino che è, confidando con assoluta sicurezza nelle sue imprese. Insomma, Super Mario RPG non è Final Fantasy e non lo vuole essere, perciò chi cerca una narrativa sopra le righe potrebbe restare deluso anche per gli standard dell'idraulico in rosso: i Paper Mario, per esempio, sono decisamente più brillanti sia nei dialoghi e che negli intrecci.

Non ha senso cercare qualcosa di più in un titolo che non ha chissà quali pretese. Super Mario RPG vuole essere Super Mario Bros. ma con delle meccaniche ruolistiche appena accennate, intuitive, alla portata di tutti. Da questo punto di vista, il gioco originale resta ancora oggi un fulgido esempio di level design che trova la quadra in un'equazione quasi impossibile. Ecco perché lo sviluppatore ArtePiazza - già artefice di numerosi remake, compresi diversi Dragon Quest - non ha cambiato niente, ma proprio niente: la versione Nintendo Switch è sostanzialmente una copia carbone del gioco per SNES.

Super Mario RPG è identico all'originale ma si è rifatto il look

Stesse mappe, stessi nemici, stessi forzieri, stessi rompicapi: è tutto identico, tutto nello stesso posto, i tanti pregi e pure i difetti che ci ricordavamo, compreso qualche passaggio platform particolarmente viziato dalla prospettiva isometrica che ora ci è parso snellito dalla grafica in vero 3D che rimpiazza gli sprite e i fondali prerenderizzati di allora, conferendo maggior precisione ai nostri movimenti. I dialoghi sono gli stessi - per la prima volta in italiano, almeno ufficialmente - e gli eventi si susseguono nel medesimo ordine: ArtePiazza ha giusto sostituito alcune scene d'intermezzo con delle brevi cinematiche in computer grafica, ma per il resto il gioco è una specie di replica pixel perfect di quello per SNES di vent'anni e passa fa.

Le impostazioni permettono anche di scegliere in qualsiasi momento le nuove musiche di Yoko Shimomura oppure quelle che aveva composto per il gioco del '96. Sebbene questo sia l'unico modo di rivivere materialmente il passato, il fatto che il titolo sia fedelissimo all'originale nella struttura è molto significativo. È chiaro che Nintendo non voleva cambiare una virgola di quello storico e prezioso level design, anche a costo di sbagliare peccando di zelo.