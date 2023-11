PlayStation Portal, ecco perché non è compatibile con il cloud gaming

Hideaki Nishino, il vicepresidente anziano della platform experience di Sony Interactive Entertainment, ha spiegato come mai la periferica da gioco PlayStation Portal non supporta lo streaming cloud, pur avendo tutte le caratteristiche per farlo.

Stando a Nishino, che ne ha parlato in un'intervista concessa alla testata giapponese AV Watch, l'unica differenza tra il remote play e il cloud streaming è da ricercarsi nella posizione dei server, quindi PlayStation Portal non avrebbe limitazioni tecniche di sorta per supportarlo.

Sony però, non vuole solo spuntare voci delle aggiunte, ma essere sicura che, in caso di implementazione, il cloud gaming sia fatto bene.