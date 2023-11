Hogwarts Legacy: nessuna candidatura ai The Game Awards 2023, alcuni fan volevano di più

I motivi è che ci sono giochi molto migliori arrivati nel corso del 2023, come Alan Wake II, Baldur's Gate 3 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma allo stesso tempo i fan del Wizarding World avrebbero voluto qualcosa in più.

Quando Hogwarts Legacy fu lanciato a febbraio 2023, viste le vendite, molti ritennero che si trattava di un candidato certo per il premio di gioco dell'anno ai The Game Awards 2023 . Così non è stato. Anzi, il titolo di Avalanche Software non ha ricevuto alcuna nomination, finendo fuori dalla manifestazione.

Vox populi

Secondo l'utente Reddit MiddletonPlayS: "È un peccato che Hogwarts Legacy non abbia ricevuto alcuna nomination ai The Game Awards di quest'anno. Meritva almeno una nomination per la colonna sonora."

L'utente Th3Hitman è dello stesso parere: "Sicuramente non è il GOTY, ma doveva essere nella categoria "Best Score and Music" e almeno in quella dell'art direction." Sono tanti gli utenti che concordano con loro, il che è normale in una comunità vasta come quella di Hogwarts Legacy.

Comunque sia, molti commenti sottolineano come quest'anno ci sia stata una concorrenza enorme, con capolavori già citati quali Baldu'r Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Alan Wake 2. Insomma, c'era davvero poco spazio per gli altri.

Per il resto vi ricordiamo che la notte dei TGA sarà il 7 dicembre prossimo. Naturalmente seguiremo l'evento in diretta.