PlayStation Portal: ora disponibile in Italia il device portatile per giocare in remoto con PS5

A partire da oggi è disponibile in Italia PlayStation Portal, il device portatile che permette di giocare ai giochi installi su PS5 sfruttando la funzione Remote Play.

In vendita al prezzo consigliato di 219,99 euro, nella nostra recensione di PlayStation Portal vi spieghiamo che il nuovo accessorio realizzato di Sony risponde a un'esigenza ben precisa: ovvero quella di giocare in remoto a casa o in giro (a patto di avere una connessione a internet sufficientemente stabile e potente) con i giochi della propria PS5, ovvero quello che è possibile già fare con un tablet, uno smartphone o un PC usando l'app Remote Play ma con un hardware dedicato e funzionale. Tuttavia il prezzo, l'assenza di funzionalità cloud gaming e la possibilità di far girare nativamente dei giochi potrebbero rappresentare dei contro importanti per moltissimi utenti.