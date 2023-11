PlayStation Portal come funziona? Ecco un video con tutto quello che c'è da sapere

Ma PlayStation Portal come funziona? È necessaria una PS5 per poterci giocare? Posso usarla senza connessione a Internet? Queste sono solo alcune delle tante domande che ci avete fatto su YouTube e i social e per questo motivo abbiamo realizzato un video con tutto quello che dovete sapere sul nuovo device portatile di Sony per giocare in remoto.

Se ancora non avete letto la recensione di PlayStation Portal, nel video il nostro Pierpaolo Greco vi offrirà una panoramica completa sul dispositivo, rispondendo anche ai dubbi più comuni, offrendo precisazioni importanti sul funzionamento, peculiarità e curiosità di questo accessorio portatile.