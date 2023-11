Cyberpunk 2077, il quest designer ringrazia i fan per la pazienza

Il quest director di Cyberpunk 2077 presso CD Projekt RED - Pawel Sasko - ha elogiato la comunità del videogioco per la pazienza e il continuo supporto allo studio di sviluppo mentre il team era impegnato a cercare di risollevare le sorti del gioco dopo il difficile lancio.

Sasko ha commentato così l'arco di redenzione di Cyberpunk 2077: "Guardate la ricezione di Cyberpunk in questo momento, come si è trasformato. Guardate le recensioni, guardate i video, il discorso intorno al gioco. Il fatto che voi ragazzi torniate sul gioco, lo giochiate di nuovo e vi divertiate. Provo una gratitudine incredibile. Dopo la pubblicazione di Cyberpunk è stata dura, è stato straziante, ma siamo andati avanti".

"Non è nemmeno [solo] per noi, ma anche per gli altri sviluppatori. È un segno di 'sì, potete farcela', come i giochi di Halo e No Man's Sky. Hanno dimostrato che è possibile farlo. In un certo senso, se si fallisce l'unica cosa che conta è come si verrà ricordati in seguito. Vi rialzerete e continuerete ad andare avanti? Noi siamo andati avanti e siamo riusciti a farcela e sinceramente sono molto orgoglioso di questa squadra e della comunità".