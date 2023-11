Marvel Studios ha rimandato le date di uscita di quattro film del 2024 e 2025

Secondo Variety, Marvel Studios ha annunciato una serie di rimandi per i suoi prossimi film. Le nuove date di pubblicazione sono:

Deadpool 3 -- 26 luglio 2024

Captain America: Brave New World -- 14 febbraio 2025

Thunderbolts -- 25 luglio 2025

Blade -- 7 novembre 2025

Deadpool 3 era previsto per il 3 maggio 2024, quindi il rimando è di circa due mesi e mezzo. Captain America: Brave New World doveva invece essere distribuito il 26 luglio 2024: si sparla in questo caso di circa un sei mesi di rimando. Per quanto riguarda Thunderbolts, la data di uscita precedente era il 20 dicembre 2024: anche in questo caso sono quindi circa sei mesi di ritardo. Blade doveva invece arrivare il 15 febbraio 2025 e arriverà circa nove mesi dopo.