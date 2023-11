Jim Southworth di Larian Studios è morto: era il cinematic animation lead di Baldur's Gate 3

Jim Southworth, non solo Larian Studios

Jim Southworth ha il merito di aver guidato il team di animatori per i filmati di Baldur's Gate 3

Sulla base di quanto indicato da LinkedIn, Southworth ha iniziato a lavorare su Baldur's Gate 3 nel marzo 2019 in qualità di art lead presso Turbulenz Limited, ma si è unito a Larian Studios nel febbraio 2021.

In precedenza, però, Southworth ha iniziato a lavorare nel 1990 come animator freelance, successivamente è stato lead animator presso Silicon Dreams e Mucky Foot Productions, per poi passare 11 anni in PlayStation London Studio come art manager. Ha contribuito al franchise di EyePet e Medievil. Ha lavorato anche a The Deep per PS VR. È anche stato art lead di Boundless tra il 2015 e il 2019.