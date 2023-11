Netflix, ecco tutti i giochi per gli abbonati annunciati alla Geeked

Durante il fine settimana Netflix ha svelato una lista di giochi che saranno accessibili su mobile per tutti gli abbonati. La compagnia ha svelato vari giochi , che potete trovare radunati qui sotto, alcuni dei quali in realtà già disponibili. Vediamo tutti i dettagli:

Le novità in arrivo più importanti per Netflix

Netflix sta collaborando con Ubisoft per la pubblicazione di nuovi giochi mobile

Tra i nomi più importanti tra i prodotti in arrivo vi sono certamente Hades, l'amato rogue-like di Supergiant Games, ma anche i molto apprezzati Death's Door e Katana Zero, tutti già disponibili per altre piattaforme. Braid: Anniversary Edition è invece in arrivo il prossimo anno e, sebbene riproposizione di un gioco noto, sarà una novità per tutte le piattaforme.

Netflix continua poi a puntare su videogiochi basati sulle sue IP televisive, come La casa di carta e il già citato Tenebre e ossa: nella Faglia. Diteci, vi interessano questo tipo di prodotti?