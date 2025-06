The Sandman: Stagione 2 si mostra con un nuovo trailer da Netflix, che conferma la data di uscita e il finale

La seconda stagione di The Sandman sarà dunque l'ultima, considerando che Netflix ha deciso di fermare la serie con la seconda stagione , sebbene pare che tale scelta non sia legata alle accuse contro Neil Gaiman emerse nei mesi scorsi.

Come riferito già in precedenza , il Volume 1 arriverà il 3 luglio e il volume 2 uscirà il 24 luglio , dunque con due parti che verranno pubblicate in successione senza una grossa attesa tra una e l'altra.

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per The Sandman: Stagione 2 , che conferma la data di uscita della seconda parte della serie TV, o meglio le date di uscita al plurale visto che si tratta di due parti, che racconteranno il finale dell'adattamento televisivo.

Nuove scene dal finale di The Sandman

Il Volume 1 di The Sandman: Stagione 2 è composto da sei episodi, mentre il Volume 2 contiene cinque episodi, tutti in arrivo nel corso del mese di luglio di quest'anno, che si prospetta dunque molto ricco per gli appassionati della serie tratta dall'omonima graphic novel di Gaiman.

Le due parti della Stagione 2 di The Sandman racconteranno una storia onirica e metafisica, con elementi calati però nella realtà, mettendo in scena quel particolare misto di atmosfere che caratterizza la serie fin dal materiale originale scritto da Neil Gaiman.

Il nuovo trailer mette in scena nuove parti inedite di questa seconda stagione, mostrando qualcosa dell'intera famiglia degli Eterni, in una riunione che prelude però alla più grande sfida a cui Sogno è destinato a prendere parte.

Il protagonista (Tom Sturridge) ritrova dunque i suoi fratelli, alcuni dei quali conosciamo già dalla prima stagione come Morte (Kirby Howell-Baptiste), Desiderio (Mason Alexander Park) e Disperazione (Donna Preston) mentre altri che compaiono per la prima volta in questa seconda stagione.

Tra questi troviamo Destino (Adrian Lester), Delirio (Esmé Creed-Miles di The Legend of Vox Machina) e un personaggio noto come "Il Prodigo" (Barry Sloane), la cui identità verrà svelata successivamente più nel dettaglio (come sa chi conosce la storia originale).

Questo non è peraltro l'unico arco narrativo della stagione, che vedrà anche il ritorno di alcuni personaggi noti come Odino, Thor e Loki, oltre a Puck, Nuala e Cluracan.