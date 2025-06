Animal Crossing per GameCube è stato completamente decompilato, presto la versione nativa per PC

Il team responsabile dell'ingegneria inversa ha annunciato di aver raggiunto il 100% della decompilazione. Il progetto non è ancora completo, ma è già possibile creare mod, stando a quanto spiegato dagli sviluppatori.

Dopo anni di lavoro, Animal Crossing per GameCube è stato completamente decompilato . L'impresa apre le porte a una versione nativa per PC, nonché a modifiche di ogni tipo.

Iniziano le danze

"Anche se non siamo ancora al 100% di completamento, avere la struttura del gioco ci consente di moddarlo in profondità," ha spiegato Cuyler, il creatore del progetto.

Alcuni personaggi di Animal Crossing

"C'è ancora del lavoro da fare su alcune librerie di supporto, come il GameCube SDK e altre. Tuttavia, ciò non ha alcun impatto sulla scena del modding. Un enorme ringraziamento va a tutti quelli che hanno contribuito e sostenuto il progetto lungo il percorso! È stato un lavoro di 2 anni e mezzo! Farò un annuncio più appropriato quando raggiungeremo il 100% in futuro!"

Insomma, la comunità ha fatto quello che Nintendon't, per parafrasare una vecchia pubblicità del Genesis. Comunque sia, la versione GameCube di Animal Crossing è una conversione migliorata dell'esclusiva giapponese per Nintendo 64 Dōbutsu no Mori, uscita nel 2001. Molti occidentali, hanno conosciuto la serie proprio grazie alla versione GameCube.

Interessante il fatto che Cuyler e il suo team stanno lavorando per tradurre i contenuti del titolo giapponese nel progetto Animal Crossing Deluxe.